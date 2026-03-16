Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
16.03.2026 06:00:00
Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AGWeiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
06:04
|GNW-News: Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor (dpa-AFX)
|
10.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.02.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.02.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Tecan (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tecan (N)
|131,50
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.