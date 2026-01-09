Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
09.01.2026 06:30:00
Tecan reports return to sales growth and strong order entry in the second half of 2025
Ad hoc announcement pursuant to Article 53 of the SIX Exchange Regulation Listing Rules Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
17:58
|SPI-Handel aktuell: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13:34
|GNW-News: Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen (dpa-AFX)
|
12:27
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
06:34
|GNW-News: Tecan meldet Rückkehr zum Umsatzwachstum und starken Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2025 (dpa-AFX)
|
06.01.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.01.26
|SIX-Handel: SPI legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.12.25