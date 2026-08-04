Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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04.08.2026 13:30:00

Tecan schedules conference call on August 11th to discuss half year 2026 financial results

Männedorf, Switzerland, August 4, 2026 – The Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) will hold a conference call to discuss the financial results for the first half year 2026 on Tuesday, August 11th, 2026, at 09:00 CEST. The results will be published on August 11th, 2026, at 7:00 CEST. Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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