Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
04.08.2026 13:30:00
Tecan schedules conference call on August 11th to discuss half year 2026 financial results
Männedorf, Switzerland, August 4, 2026 – The Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) will hold a conference call to discuss the financial results for the first half year 2026 on Tuesday, August 11th, 2026, at 09:00 CEST. The results will be published on August 11th, 2026, at 7:00 CEST. Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
13:34
|GNW-News: Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2026 am 11. August an (dpa-AFX)
|
10:03
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
28.07.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09.07.26