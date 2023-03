Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Tecan steigert den Umsatz deutlich über CHF 1 Milliarde mit starkem zweistelligem Wachstum

Finanzresultate für das Geschäftsjahr 2022 – Highlights

Umsatz von CHF 1'144 . 3 Mio. ( 2021 : CHF 946 . 6 Mio.) Wachstum von 20 . 9% in Schweizer Franken bzw. 21 . 3% in Lokalwährungen Starkes organisches Wachstum der nicht- C ovid -bezogenen Umsätze, geschätzt im mittleren Zehnerprozentbereich, führte zu einem o rganische n Wachstum von 1 . 8% in Schweizer Franken bzw. 2 . 2% in Lokalwährungen Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2022 von 13 . 8% in Lokalwährungen ;

+ 8 . 2% organisch



Bereinigter EBITDA von CHF 229 . 9 Mio. ( 2022 : CHF 214 . 5 Mio.) Bereinigte EBITDA -Marge von 20 . 1% (2021: 22 . 7%)



Bereinigte EBITDA-Marge von 21.7% ohne Berücksichtigung der negativen Auswirkungen aussergewöhnlicher materialbezogener Kosten und der Weitergabe gestiegener Materialkosten ohne Marge

Bereinigter Reingewinn von CHF 154 . 4 Mio. (2021: CHF 152 . 1 Mio.) Bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 12.14 (2021: CHF 12.35 , bei tieferer Aktien zahl ) Vorgeschlagene Erhöhung der Dividende von CHF 2.80 auf CHF 2 . 90 pro Aktie



Operative Leistungen 2022

Signifikante Fortschritte bei der Integration der 2021 übernommenen Paramit Corporation, einschliesslich der Verlagerung der Cavro -Komponentenfertigung von Tecan an Paramit -Standorte

S tabilen Betrieb aufrechterhalten , Herausforderungen in der Lieferkette und im Frachtverkehr erfolgreich bewältigt

A nwendungsorientierte s Produktportfolio in beiden Geschäfts segmenten ausgebaut Einführung wichtiger neuer Produkte im Life Sciences Business , darunter innovative Lösungen für die Library- Preparation für das Next- Generation - Sequencing ( NGS ) K ommerzielle Lieferungen für mehrere neue Kunden im Partnering Business gestartet , darunter ein e neuartige Genomik - Plattform



Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter ausgebaut Tecan erneut offiziell als Great Place to Work ® zertifiziert Verpflichtung zur « Science Based Targets »- Initiative ( SBTi ) , um Treibhausgasemissionen im Einklang mit der Klimawissenschaft zu verringern



Ausblick 2023

Organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet ohne Berücksichtigung der Effekte , die aus geringeren Covid -bezogenen Umsätzen in der ersten Jahreshälfte und der reduzierten Weitergabe von Materialkosten resultieren

Einschliesslich dieser Effekte wird ein organisches Umsatz wachstum für das Gesamtjahr 2023 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen erwartet

B ereinigte EBITDA -Marge von mindestens rund 20% des Umsatzes prognostiziert , in Erwartung geringerer Integrationskosten Anstieg der ausgewiesenen EBITDA -Marge 2023 um 20-30 Basispunkte trotz anhaltenden Inflationsdrucks erwartet

Tecan bestätigt mittelfristigen Ausblick, wobei eine durchschnittliche organische Wachstumsrate im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen erwartet wird, bei gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung der Rentabilität







Männedorf, Schweiz, 14. März 2023 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) verzeichnete im Jahr 2022 ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum und überschritt erstmals die Umsatzgrenze von CHF 1 Milliarde.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «2022 war für Tecan ein weiteres erfolgreiches Jahr mit positiver wirtschaftlicher Dynamik und hoher operativer Resilienz. Ich bin sehr zufrieden mit unserer finanziellen Leistung, insbesondere mit dem Wachstum des zugrunde liegenden Geschäfts. Die direkten und indirekten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben viele Laborprozesse umgestaltet. Dies führte zu einer starken Gesamtnachfrage nach Automatisierung in Forschungs-, Pharma- und Diagnostiklabors. Wir haben viele neue Kunden im Life Sciences Business gewonnen und zahlreiche neue Partner im Partnering Business, was uns eine gute Ausgangsposition für weiteres Wachstum verschafft. Besonders erfreut bin ich auch über die sehr guten Ergebnisse bei Paramit und die hervorragenden Fortschritte bei der Integration. Die erweiterten Möglichkeiten, die wir als Unternehmen zusammen mit Paramit erreicht haben, erlauben die Expansion in neue Märkte und bieten Wachstumschancen in grösserem Umfang. Hinter all dem steht die starke Unternehmenskultur von Tecan, die auf Vertrauen, Ambition und höchsten Standards beruht. Unsere Mitarbeitenden sind sehr engagiert und setzen sich leidenschaftlich für unsere bestehenden und neuen Kunden ein. Es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie sich alle für die Verbesserung des Lebens und der Gesundheit der Menschen einsetzen. Auf dieser Grundlage konnten wir ein erfolgreiches Jahr 2022 verzeichnen und freuen uns darauf, unsere positive Dynamik im Jahr 2023 fortzusetzen.»

Finanzresultate für das Jahr 2022 und zweite Jahreshälfte

Der Auftragseingang stieg im Gesamtjahr um 17.3% auf CHF 1'132.9 Mio. (2021: CHF 965.4 Mio.) bzw. um 17.6% in Lokalwährungen. Auf organischer Basis, d.h. unter Ausschluss der akquirierten Paramit in den ersten sieben Monaten des Jahres, ging der Auftragseingang in Lokalwährungen um 0.2% zurück, dies verglichen mit dem hohen Auftragseingang, der im Vorjahreszeitraum mit Covid-bezogenen Aufträgen erzielt worden war. Der Auftragseingang für Produkte, die nicht im Zusammenhang mit Covid-Tests stehen, war im Jahr 2022 weiterhin stark. In der zweiten Jahreshälfte stieg der Auftragseingang um 2.8% in Lokalwährungen; auf organischer Basis sank er um 2.4% in Lokalwährungen.

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 stieg um 20.9% auf CHF 1'144.3 Mio. (2021: CHF 946.6 Mio.), was einem Wachstum von 21.3% in Lokalwährungen entspricht. Das gesamte Umsatzwachstum profitierte auch von der Weitergabe höherer Materialkosten bei Paramit, die als Teil des Umsatzes verbucht wurden (Wachstumsbeitrag zum Gesamtumsatz von rund +3 Prozentpunkten). Der organische Umsatz stieg um 1.8% in Schweizer Franken bzw. um 2.2 % in Lokalwährungen und konnte damit den deutlichen Rückgang der Covid-bezogenen Umsätze im Vorjahreszeitraum mehr als ausgleichen. Die geschätzten Covid-bezogenen Umsätze im Jahr 2022 belaufen sich auf rund CHF 60 Mio., was einen deutlichen Rückgang gegenüber den geschätzten CHF 150-170 Mio. im Jahr 2021 bedeutet. Das Wachstum der nicht Covid-bezogenen Umsätze im Jahr 2022 wird auf einen mittleren Zehnerprozentsatz in Lokalwährungen geschätzt.

Der Umsatz stieg in der zweiten Jahreshälfte um 13.7% in Schweizer Franken und um 13.8% in Lokalwährungen. Der organische Umsatz in der zweiten Jahreshälfte verzeichnete ein Umsatzwachstum von 7.8 % in Schweizer Franken und von 8.2% in Lokalwährungen, wobei die Covid-bezogenen Umsätze keinen nennenswerten Beitrag mehr leisteten (schätzungsweise rund CHF 10 Mio. im Vergleich zu geschätzten CHF 30-40 Mio. in der zweiten Jahreshälfte 2021).

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen; EBITDA) stieg um 7.2% auf CHF 229.9 Mio. (2021: CHF 214.5 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 20.1% des Umsatzes (2021: 22.7%) und entsprach damit dem kommunizierten Ausblick einer bereinigten EBITDA-Marge von «rund 20% des Umsatzes». Ohne die negativen Auswirkungen der aussergewöhnlich hohen Materialkosten und die Weitergabe der gestiegenen Materialkosten ohne Marge hätte die bereinigte EBITDA-Marge 21.7% erreicht.

Der bereinigte Reingewinn1 belief sich auf CHF 154.4 Mio. (2021: CHF 152.1 Mio.), der bereinigte Gewinn pro Aktie1 erreichte CHF 12.14 (2021: CHF 12.35). Der ausgewiesene Reingewinn für 2022 betrug CHF 121.1 Mio. (2021: CHF 121.7 Mio.). Darin enthalten sind integrationsbedingte Kosten im Zusammenhang mit der Paramit-Akquisition (CHF 13.6 Mio.) sowie die kumulierten Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten (CHF 23.5 Mio.).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erreichte im Jahr 2022 CHF 128.3 Mio. (2021: CHF 169.9 Mio.). Erhöhte Lagerbestände und Sicherheitsbestände, um die Lieferfähigkeit in Zeiten knapper Materialversorgung zu gewährleisten, sowie höhere Ertragssteuerzahlungen wirkten sich negativ auf diese Kenngrösse aus. Nach einer kurzen Phase der Nettoverschuldung zur teilweisen Refinanzierung der Paramit-Akquisition hat Tecan die Nettoliquidität bereits wieder auf CHF 41.2 Mio. erhöht (flüssige Mittel plus kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der ausstehenden Anleihe).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business stieg um 1.5% auf CHF 492.3 Mio. (2021: CHF 485.1 Mio.) und lag in Lokalwährungen 3.3% über dem Vorjahreszeitraum, trotz der hohen Vergleichsbasis, nachdem der Umsatz 2021 in Lokalwährungen um 19.0% gestiegen war. Das Umsatzwachstum bei Produkten für nicht-Covid-bezogene Anwendungen wird auf einen mittleren Zehnerprozentsatz in Lokalwährungen geschätzt; es wurde durch die starke Nachfrage nach nicht-Covid-bezogenen Liquid-Handling- und Detektionsinstrumenten sowie durch Serviceleistungen und Ersatzteilumsätze getrieben. Die Coronavirus-Pandemie hat viele Laborprozesse strukturell verändert und zu einer höheren Gesamtnachfrage nach Automatisierung in vielen Anwendungsbereichen geführt, vom Next-Generation-Sequencing (NGS) und anderen Genomik-Anwendungen bis hin zu Proteomik- und Zellbiologie-Workflows. Das Wachstum setzte sich in der zweiten Jahreshälfte 2022 fort, wobei der Umsatz in Lokalwährungen um 2.1% stieg.

Wie erwartet lag der Auftragseingang im Life Sciences Business für das Gesamtjahr leicht unter dem des Vorjahres. Damals war ein beträchtlicher Auftragseingang mit Covid-bezogenen Produkten erzielt worden.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Ergebnis vor Zinsen und Steuern; EBIT) erreichte CHF 87.1 Mio. (2021: CHF 103.7 Mio.). Die Betriebsrendite belief sich auf 17.1% des Umsatzes (2021: 19.9%). Nach einer Periode bedeutenden Wachstums investierte Tecan verstärkt in Forschung und Entwicklung sowie in die Vertriebs- und Serviceorganisation und die Supportfunktionen, welche die grössere installierte Instrumentenbasis und das insgesamt gewachsene Geschäft unterstützen; dies führte zu einer normalisierten Betriebskostenbasis. Unterstützt durch anhaltende Preiserhöhungen blieb die Bruttogewinnmarge im Vergleich zum Vorjahr jedoch stabil, trotz deutlich höherer Materialkosten.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Umsatz von 652.0 Mio. CHF (2021: 461.6 Mio. CHF), was einer Steigerung von 41.3% in Schweizer Franken und 39.7% in Lokalwährungen entspricht. Auf organischer Basis, d.h. ohne Berücksichtigung der Umsätze von Paramit in den ersten sieben Monaten des Jahres, stieg der Umsatz um 2.2% in Schweizer Franken und 1.1% in Lokalwährungen.

Mit einem Gesamtumsatz von CHF 334.7 Mio. verzeichnete Paramit ein starkes Umsatzwachstum von 22.0% in Lokalwährungen, wenn man die Weitergabe der höheren Materialkosten einbezieht, und ein Wachstum von 14.4% in Lokalwährungen, wenn dieser Effekt nicht berücksichtigt wird (2021: CHF 262.6 Mio., wenn die Akquisition bereits Anfang 2021 stattgefunden hätte; CHF 113.3 Mio. für die Monate August-Dezember).

Wie erwartet war der negative «Covid-Effekt» auf den Umsatz im angestammten Partnering Business von Tecan ausgeprägter als im Life Sciences Business, da die Covid-bedingten Umsätze im Berichtsjahr deutlich geringer ausfielen. Die Nachfrage nach OEM-Komponenten war hingegen sehr stark, und auch die Verkäufe an Kunden in anderen Bereichen der In-vitro-Diagnostik, die während der Pandemie negativ betroffen waren, zeigten wieder eine positive Dynamik. Das Umsatzwachstum dieser Produkte in nicht-Covid-bezogenen Anwendungen wird in Lokalwährungen auf einen hohen einstelligen Prozentsatz geschätzt. In der zweiten Jahreshälfte stiegen die Verkäufe in Lokalwährungen um 24.1% und organisch um 13.5%.

Der Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2022 wuchs leicht unterproportional zum Umsatz.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg um 25.5% und betrug CHF 74.4 Mio. (2021: CHF 59.2 Mio.), während die Betriebsrendite 11.4% des Umsatzes erreichte (2021: 12.8%). Die Integrationskosten (CHF 13.6 Mio.; CHF 7.3 Mio. im Geschäftsjahr 2021) und die Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Akquisition von Paramit (CHF 18.9 Mio.; CHF 20.0 Mio. für 2021) wurden für die Gruppe im Partnering Business verbucht und hatten einen erheblichen Einfluss auf das ausgewiesene Betriebsergebnis des Geschäftssegments. Weitere Faktoren, die sich negativ auf die Segmentmarge auswirkten, waren geringere Volumina bei diagnostischen Instrumenten, was zu entsprechenden negativen Skaleneffekten führte, und die Weitergabe höherer Materialkosten ohne Marge. Gleichzeitig konnten diese Effekte erwartungsgemäss nicht durch Preiserhöhungen kompensiert werden, da die Preisanpassungen für das Instrumentengeschäft vertraglich geregelt sind und erst Anfang 2023 in Kraft traten.

Zusätzliche Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa stieg der Umsatz von Tecan im Gesamtjahr um 9.5% in Schweizer Franken und um 13.5% in Lokalwährungen. Die organische Umsatzentwicklung wurde durch den pandemiebedingten Nachfrageschub, der das Vorjahr gekennzeichnet hatte, weiterhin stark beeinträchtigt; dies führte zu einem organischen Umsatzrückgang von 3.7% in Schweizer Franken und 0.3% in Lokalwährungen. Auf dieser hohen Vergleichsbasis lag der Umsatz im Life Sciences Business in Lokalwährungen um 8.9% unter dem Vorjahreswert, während der Umsatz im Partnering Business dank des Beitrags von Paramit in Lokalwährungen um 9.6% zunahm. In der zweiten Jahreshälfte stieg der Umsatz in Europa um 10.7% in Schweizer Franken und um 14.4% in Lokalwährungen (organisch +10.2% in Lokalwährungen).

In Nordamerika erhöhte sich der Umsatz um 32.0% in Schweizer Franken und um 27.6% in Lokalwährungen. Ähnlich wie in Europa wurde die organische Umsatzentwicklung in Nordamerika durch die Covid-bedingt hohe Vergleichsbasis beeinträchtigt, was zu einem Umsatzrückgang von 0.5% in Lokalwährungen führte. In Schweizer Franken ergab sich ein Anstieg von 3.0%, unterstützt durch positive Wechselkursentwicklungen. Aufgrund der aussergewöhnlich hohen Vergleichsbasis sank der organische Umsatz des Geschäftssegments Partnering Business um 8.2% in Lokalwährungen. Das Geschäftssegment Life Sciences Business hingegen verzeichnete einen Umsatzanstieg von 7.8% in Lokalwährungen. Dieser ist auf die starke Nachfrage nach nicht-Covid-bezogenen Instrumenten zurückzuführen, welche die bedeutenden Covid-bezogenen Umsätze im Jahr 2021 mehr als ersetzt haben.

Der Umsatz in Nordamerika stieg im zweiten Halbjahr 2022 um 19.1% in Schweizer Franken und um 13.9% in Lokalwährungen (organisch +5.9% in Lokalwährungen).

In Asien verzeichnete Tecan eine Umsatzsteigerung von 14.7% in Schweizer Franken bzw. 19.4% in Lokalwährungen. Auf organischer Basis wuchs der Umsatz um 9.9% in Schweizer Franken und um 14.4% in Lokalwährungen. Die organische Umsatzentwicklung in China lag trotz der Lockdown-Massnahmen in Schanghai zu Beginn des Jahres ebenfalls im mittleren Zehnerprozentbereich.

Die positive Dynamik wurde von beiden Geschäftssegmenten getrieben, wobei das Life Sciences Business ein Wachstum von 18.0% in Lokalwährungen verzeichnete, während das Partnering Business um 20.7% in Lokalwährungen zulegte.

In der zweiten Jahreshälfte stieg der Gesamtumsatz in Asien um 5.3% in Schweizer Franken und um 12.6% in Lokalwährungen (organisch +11.3% in Lokalwährungen).

Operative Leistungen 2022

Tecan erzielte bedeutende Fortschritte bei der Integration der Paramit Corporation, einer Akquisition, die am 2. August 2021 erfolgreich abgeschlossen worden war. Mit einer gemeinsamen Kultur, eng aufeinander abgestimmten Werten und sich ergänzenden Kompetenzen in den Bereichen Operations und Entwicklung hat das kombinierte Unternehmen seine Attraktivität für bestehende und neue Kunden bereits unter Beweis gestellt. Der Umzug des Tecan-Standorts für Cavro-Komponenten von San Jose, Kalifornien, in das Paramit-Werk in Morgan Hill ist gut vorangekommen. Zudem wurde die Verlagerung der Serienproduktion bestimmter Liquid-Handling-Komponenten von San Jose ins Paramit-Werk in Penang, Malaysia, in der zweiten Jahreshälfte erfolgreich abgeschlossen. Diese notwendige Erweiterung der Produktionskapazitäten für die Cavro-OEM-Komponenten von Tecan wird es ermöglichen, die hohe und wachsende Nachfrage nach diesen Produkten auch in Zukunft zu befriedigen, wobei Kostensynergien ab 2024 erwartet werden.

Schwerpunkte im Jahr 2022 waren die Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs und die erfolgreiche Bewältigung von Herausforderungen in der Lieferkette und im Frachtverkehr in Zeiten anhaltender Unsicherheit. Die globalen Produktions- und Operations-Teams von Tecan haben weiterhin erfolgreich eine unterbrechungsfreie Versorgung und Unterstützung der Kunden sichergestellt. Durch die Umsetzung verschiedener betrieblicher Massnahmen an allen Standorten konnten sie die Verfügbarkeit von Frachtraum für den Transport und bestimmten Materialien gewährleisten.

Im Jahr 2022 lancierte Tecan verschiedene neue Produkte und baute damit das anwendungsorientierte Produktportfolio in beiden Geschäftssegmenten weiter aus. Insbesondere wurde das Portfolio für die automatisierte Genomik deutlich erweitert. Dazu gehörte die Einführung innovativer Einstiegs- und Mittelklasselösungen für die Library-Preparation für das Next-Generation-Sequencing (NGS) im Geschäftssegment Life Sciences Business, MagicPrep NGS und DreamPrep™ NGS Compact. MagicPrep NGS ist ein automatisiertes Benchtop-Library-Preparation-System, das zeitaufwändige und fehleranfällige Verfahren in einen einfachen, robusten Arbeitsprozess mit einer Einrichtungszeit von nur 10 Minuten verwandelt. DreamPrep NGS Compact ist eine Benchtop-Lösung mit einer optimierten Konfiguration für die Durchführung fast aller NGS-Protokolle. Im Vergleich zum grösseren DreamPrep NGS hat es eine kleinere Stellfläche, die in jedes Labor passt, und ist die ideale Lösung für einen geringen bis mittleren Durchsatz. Wichtige Reagenzien für genomische Anwendungen wurden im Einklang mit der Lancierung des MagicPrep NGS-Systems eingeführt.

Im Jahr 2022 schloss Tecan mehrere Entwicklungsprojekte erfolgreich ab und begann mit der kommerziellen Belieferung von Neukunden im Partnering Business. Dazu gehörte eine neuartige Genomik-Plattform für ein führendes Diagnostikunternehmen.

Tecan hat die umfassenden Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter ausgebaut. Zu Beginn des Jahres 2022 unterzeichnete das Unternehmen die Verpflichtung zur «Science Based Targets»-Initiative (SBTi), um die Treibhausgasemissionen im Einklang mit der Klimawissenschaft zu reduzieren. Im Laufe des Jahres wurde die Berechnung des gesamten Kohlenstoff-Fussabdrucks abgeschlossen. Hierbei wurden die grössten Emissionsquellen von Tecan identifiziert und die Basis geschaffen, um einen robusten und glaubwürdigen Plan zur Emissionsreduktion zu entwickeln.

Im Juni wurde Tecan erneut offiziell als Great Place to Work® zertifiziert. Die Zertifizierung folgt auf unabhängige Mitarbeiterbefragungen im Rahmen des Trust Index™, die vom internationalen Forschungs- und Beratungsunternehmen Great Place to Work® durchgeführt wurden und ein klares und genaues Bild der Arbeitsplatzkultur vermitteln. Die neue Zertifizierung basiert auf der zweiten Umfrage aus dem Jahr 2021, die im Vergleich zur ersten Umfrage aus dem Jahr 2020 sowohl höhere Teilnahmequoten als auch einen noch besseren «Trust Index»-Wert ergab.

Der neue Nachhaltigkeitsbericht 2022 bietet einen umfassenden Überblick über das Nachhaltigkeitsprogramm von Tecan und wurde heute als Teil des Geschäftsberichts 2022 veröffentlicht.

Anträge an die Generalversammlung zur Erhöhung der Dividende und zur Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds

Aufgrund der weiterhin positiven Geschäftsaussichten wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung von Tecan am 18. April 2023 eine Erhöhung der Dividende von CHF 2.80 auf CHF 2.90 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.45, wird aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer.

Wie am 25. Januar 2023 angekündigt, stellt sich Heinrich Fischer, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2007, nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat von Tecan wird an der Generalversammlung die Wahl von Matthias Gillner als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats beantragen. Der Verwaltungsrat wird auch die Wiederwahl aller anderen derzeitigen Mitglieder vorschlagen.

Ausblick

Tecan geht davon aus, dass die Nachfrage nach Lösungen für die Life-Science-Forschung, Diagnostik und Medizintechnik in allen relevanten Endmärkten trotz anhaltender weltwirtschaftlicher Unsicherheiten solide bleiben wird. Tecan prognostiziert daher für das Gesamtjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, ohne Berücksichtigung der negativen Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen Umsatzes (rund -4 Prozentpunkte für das Geschäftsjahr; Haupteffekt im ersten Halbjahr) und der geringeren Weitergabe von Materialkosten (mindestens -1 Prozentpunkt). Einschliesslich dieser Effekte erwartet Tecan ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen.

Tecan erwartet eine bereinigte EBITDA-Marge ohne akquisitions- und integrationsbedingte Kosten, die mindestens bei rund 20% des Umsatzes liegt. Dieser Ausblick geht von geringeren Integrationskosten im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 aus. Im Gegensatz dazu erwartet Tecan, dass die ausgewiesene EBITDA-Marge im Jahr 2023 trotz des anhaltenden Inflationsdrucks um 20-30 Basispunkte steigen wird.

Tecan bestätigt auch den mittelfristigen Ausblick, in dem das Unternehmen erwartet, die durchschnittliche Wachstumsrate der zugrunde liegenden Endmärkte mit einer durchschnittlichen organischen Wachstumsrate im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen weiterhin zu übertreffen und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich zu verbessern.

Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2023 von einem Euro zu CHF 1.00 und einem US-Dollar zu CHF 0.92.

Die Integrations- und Akquisitionskosten werden sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf einen Millionenbetrag in Schweizer Franken im niedrigen Zehnerbereich belaufen, die kumulierten Abschreibungen auf alle erworbenen immateriellen Vermögenswerte voraussichtlich auf rund CHF 20 Mio.

In der Prognose 2023 sind mögliche Übernahmen im Laufe des Jahres nicht berücksichtigt.

1 Bei der Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro Aktie für das Jahr 2022 wurden Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 13.6 Mio.), einmalige Pensionsplaneffekte (+CHF 1.5 Mio.) sowie die kumulierten Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten (+ CHF 23.4 Mio.) ausgeschlossen, und die beiden genannten Kenngrössen wurden mit dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 15.0% berechnet.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2022 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 1’144 Mio. (USD 1’192 Mio.; EUR 1’144 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

