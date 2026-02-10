Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
10.02.2026 16:00:00
Tecan to host Analyst and Media Conference with Capital Markets Update on March 16, 2026
Männedorf, Switzerland, February 10, 2026 – The Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) will hold an Analyst and Media Conference on Monday, March 16, 2026, at 2:00 pm CET to present its full-year 2025 financial results. The event will also feature a Capital Markets Update, including an update on the key drivers supporting the company’s medium-term outlook. The press release with the 2025 full-year financial results and the Annual Report 2025 will be published on March 16, 2026, at 6:00 am CET.Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
10.02.26
|GNW-News: Tecan lädt zur Analysten- und Medienkonferenz mit Capital Markets Update am 16. März 2026 ein (dpa-AFX)
|
10.02.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tecan (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.01.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tecan (N)-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.01.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Zürich: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.at)