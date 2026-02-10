Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

10.02.2026 16:00:00

Tecan to host Analyst and Media Conference with Capital Markets Update on March 16, 2026

Männedorf, Switzerland, February 10, 2026 – The Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) will hold an Analyst and Media Conference on Monday, March 16, 2026, at 2:00 pm CET to present its full-year 2025 financial results. The event will also feature a Capital Markets Update, including an update on the key drivers supporting the company's medium-term outlook. The press release with the 2025 full-year financial results and the Annual Report 2025 will be published on March 16, 2026, at 6:00 am CET.
Nachrichten zu Tecan (N)

