Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
09.01.2026 13:30:00
Tecan to present at upcoming Investor Conferences
Männedorf, Switzerland, January 9, 2026 – The Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) today announced that it will attend and present at the following investor conferences in the upcoming week:Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
09.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.01.26
|GNW-News: Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen (dpa-AFX)
|
09.01.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
09.01.26