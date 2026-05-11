TecDAX aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen

Am Montag steigt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 3 789,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,467 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,047 Prozent stärker bei 3 781,49 Punkten in den Handel, nach 3 779,72 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 781,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 796,94 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 531,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 607,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 745,48 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,57 Prozent zu. Bei 3 870,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,38 Prozent auf 5,36 EUR), Nagarro SE (+ 1,98 Prozent auf 43,26 EUR), Bechtle (+ 1,85 Prozent auf 31,88 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 147,76 EUR) und CANCOM SE (+ 0,96 Prozent auf 26,40 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-2,21 Prozent auf 97,35 EUR), Elmos Semiconductor (-1,21 Prozent auf 203,50 EUR), TeamViewer (-0,91 Prozent auf 5,46 EUR), Drägerwerk (-0,89 Prozent auf 89,00 EUR) und AIXTRON SE (-0,80 Prozent auf 49,64 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 299 740 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 170,697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at