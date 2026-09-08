Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Performance im Blick 08.09.2026 12:26:59

TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag in Rot

TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag in Rot

Der TecDAX zeigt sich heute im Minus.

Am Dienstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,46 Prozent schwächer bei 4 036,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 564,158 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,304 Prozent auf 4 043,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4 055,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 057,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 026,39 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der TecDAX bei 4 068,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 067,45 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Wert von 3 635,10 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 1,58 Prozent auf 41,06 EUR), United Internet (+ 1,51 Prozent auf 28,28 EUR), SMA Solar (+ 1,34 Prozent auf 60,70 EUR), Sartorius vz (+ 1,16 Prozent auf 236,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 28,48 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Infineon (-3,57 Prozent auf 58,62 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 30,90 EUR), AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 37,89 EUR), Siltronic (-2,44 Prozent auf 77,85 EUR) und PVA TePla (-2,25 Prozent auf 31,32 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 124 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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freenet AG 24,62 1,23% freenet AG
Infineon AG 58,49 -3,96% Infineon AG
Nordex AG 40,24 -0,54% Nordex AG
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Sartorius AG Vz. 237,00 2,11% Sartorius AG Vz.
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SMA Solar AG 63,05 5,61% SMA Solar AG
TeamViewer 6,43 -2,80% TeamViewer
United Internet AG 28,00 1,67% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,36 -1,69% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 036,38 -0,47%

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