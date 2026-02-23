Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

TecDAX-Marktbericht 23.02.2026 15:59:30

TecDAX aktuell: TecDAX am Montagnachmittag im Minus

Der TecDAX bewegt sich am Montag auf rotem Terrain.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent auf 3 695,56 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,540 Prozent auf 3 701,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 721,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 679,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 710,09 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 723,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 3 409,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 3 857,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,97 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 2,56 Prozent auf 84,00 EUR), Nagarro SE (+ 2,33 Prozent auf 63,75 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 45,99 EUR), freenet (+ 1,24 Prozent auf 31,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 33,02 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-5,44 Prozent auf 4,59 EUR), HENSOLDT (-3,86 Prozent auf 80,90 EUR), SAP SE (-3,65 Prozent auf 167,46 EUR), Sartorius vz (-3,64 Prozent auf 230,30 EUR) und EVOTEC SE (-3,18 Prozent auf 5,91 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 694 016 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,57 zu Buche schlagen. Mit 6,98 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

