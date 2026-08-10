TecDAX aktuell: TecDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Kaum bewegt zeigt sich der TecDAX derzeit.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,11 Prozent auf 4 073,18 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,343 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,329 Prozent auf 4 082,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 068,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4 070,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 093,64 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 838,42 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 3 779,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 3 775,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,39 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 5,43 Prozent auf 3,65 EUR), QIAGEN (+ 3,99 Prozent auf 37,92 EUR), TeamViewer (+ 2,98 Prozent auf 6,73 EUR), Infineon (+ 2,24 Prozent auf 63,47 EUR) und PVA TePla (+ 2,20 Prozent auf 30,72 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,77 Prozent auf 78,40 EUR), Deutsche Telekom (-2,86 Prozent auf 28,21 EUR), CANCOM SE (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), Bechtle (-1,70 Prozent auf 36,96 EUR) und freenet (-1,67 Prozent auf 23,60 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 034 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at