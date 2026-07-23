Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Kursentwicklung
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23.07.2026 09:28:31
TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
Am Donnerstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,37 Prozent schwächer bei 3 737,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 507,282 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,147 Prozent schwächer bei 3 784,11 Punkten, nach 3 789,67 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 784,11 Punkte, das Tagestief hingegen 3 737,63 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,853 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 3 903,86 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 3 648,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 835,31 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 4,50 Prozent auf 58,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,84 Prozent auf 78,70 EUR), TeamViewer (+ 1,33) Prozent auf 5,73 EUR), SMA Solar (+ 1,25 Prozent auf 60,90 EUR) und Nordex (+ 0,44 Prozent auf 41,28 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Infineon (-5,52 Prozent auf 65,95 EUR), Elmos Semiconductor (-4,59 Prozent auf 153,80 EUR), Siltronic (-2,90 Prozent auf 81,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,20 Prozent auf 82,30 EUR) und Eckert Ziegler (-1,84 Prozent auf 13,89 EUR) unter Druck.
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 391 609 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 159,278 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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