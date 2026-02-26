TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 3 732,25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 552,161 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,032 Prozent leichter bei 3 747,79 Punkten, nach 3 749,00 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 750,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 716,70 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,834 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der TecDAX 3 730,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 528,42 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 3 849,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,98 Prozent nach oben. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 144,00 EUR), Nordex (+ 1,95 Prozent auf 41,92 EUR), ATOSS Software (+ 1,91 Prozent auf 85,20 EUR), IONOS (+ 1,63 Prozent auf 21,85 EUR) und Bechtle (+ 1,54 Prozent auf 32,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil freenet (-9,62 Prozent auf 27,62 EUR), AIXTRON SE (-4,49 Prozent auf 23,16 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 77,40 EUR), Sartorius vz (-1,42 Prozent auf 235,20 EUR) und Nagarro SE (-1,26 Prozent auf 50,95 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 784 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 188,824 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

