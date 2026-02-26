ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Kursverlauf
|
26.02.2026 09:29:41
TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 3 732,25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 552,161 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,032 Prozent leichter bei 3 747,79 Punkten, nach 3 749,00 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 750,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 716,70 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,834 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der TecDAX 3 730,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 528,42 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 3 849,21 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,98 Prozent nach oben. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 144,00 EUR), Nordex (+ 1,95 Prozent auf 41,92 EUR), ATOSS Software (+ 1,91 Prozent auf 85,20 EUR), IONOS (+ 1,63 Prozent auf 21,85 EUR) und Bechtle (+ 1,54 Prozent auf 32,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil freenet (-9,62 Prozent auf 27,62 EUR), AIXTRON SE (-4,49 Prozent auf 23,16 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 77,40 EUR), Sartorius vz (-1,42 Prozent auf 235,20 EUR) und Nagarro SE (-1,26 Prozent auf 50,95 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 784 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 188,824 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
11:15
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11:15
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)