TecDAX aktuell: TecDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Das macht der TecDAX am ersten Tag der Woche.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,95 Prozent stärker bei 4 017,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 539,494 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,40 Prozent auf 4 035,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3 979,50 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 003,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 057,32 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.05.2026, den Stand von 3 795,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 574,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 3 813,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,84 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,93 Prozent auf 99,25 EUR), Siltronic (+ 3,46 Prozent auf 97,15 EUR), AIXTRON SE (+ 3,23 Prozent auf 58,84 EUR), SAP SE (+ 2,98 Prozent auf 144,44 EUR) und Bechtle (+ 2,80 Prozent auf 31,52 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 74,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,90 EUR), 1&1 (-1,23 Prozent auf 24,10 EUR), United Internet (-0,61 Prozent auf 26,20 EUR) und freenet (-0,08 Prozent auf 25,98 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 548 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 163,761 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at