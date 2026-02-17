TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Dienstagmittag zurück

Der TecDAX verzeichnet am zweiten Tag der Woche Verluste.

Um 12:10 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 3 626,80 Punkte nach. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 547,540 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,336 Prozent auf 3 641,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 654,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 625,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 646,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der TecDAX mit 3 751,10 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 476,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 874,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,069 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,94 Prozent auf 26,60 EUR), CANCOM SE (+ 2,22 Prozent auf 23,00 EUR), IONOS (+ 1,09 Prozent auf 23,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 33,25 EUR) und Drägerwerk (+ 0,67 Prozent auf 90,30 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Ottobock (-6,66 Prozent auf 54,00 EUR), QIAGEN (-5,05 Prozent auf 40,74 EUR), HENSOLDT (-4,62 Prozent auf 77,45 EUR), TeamViewer (-4,16 Prozent auf 4,74 EUR) und SMA Solar (-3,24 Prozent auf 32,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 612 682 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 6,59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

