TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone

Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 4 095,66 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 570,571 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,347 Prozent leichter bei 4 053,66 Punkten, nach 4 067,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 098,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 034,83 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,05 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der TecDAX bei 4 031,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 789,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 750,39 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,01 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 7,74 Prozent auf 281,30 EUR), QIAGEN (+ 5,07 Prozent auf 44,99 EUR), SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 214,55 EUR), Drägerwerk (+ 1,86 Prozent auf 98,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,66 Prozent auf 28,16 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6,64 Prozent auf 29,93 EUR), Siltronic (-5,28 Prozent auf 60,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,87 Prozent auf 52,75 EUR), JENOPTIK (-4,37 Prozent auf 38,54 EUR) und PVA TePla (-3,83 Prozent auf 29,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die QIAGEN-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 976 069 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at