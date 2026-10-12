Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Entwicklung
|
12.10.2026 15:58:51
TecDAX aktuell: TecDAX klettert
Um 15:42 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 3 996,29 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557,198 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,022 Prozent fester bei 3 979,30 Punkten, nach 3 978,41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 005,81 Punkte, das Tagestief hingegen 3 973,09 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 3 980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der TecDAX bei 3 838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 3 658,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5,35 Prozent auf 80,30 EUR), Nemetschek SE (+ 3,12 Prozent auf 69,50 EUR), IONOS (+ 3,09 Prozent auf 34,00 EUR), SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 196,98 EUR) und TeamViewer (+ 1,96 Prozent auf 7,04 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-7,51 Prozent auf 2,56 EUR), Siltronic (-4,86 Prozent auf 75,35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,96 Prozent auf 63,85 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 57,14 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,74 Prozent auf 142,20 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 772 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,983 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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