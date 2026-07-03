JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Index-Performance
|
03.07.2026 17:58:40
TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende
Schlussendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent nach oben auf 3 900,02 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,341 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,502 Prozent höher bei 3 907,27 Punkten, nach 3 887,74 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 879,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 912,26 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,472 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 185,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 467,91 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 3 881,36 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,61 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 9,60 Prozent auf 92,50 EUR), AIXTRON SE (+ 5,98 Prozent auf 49,28 EUR), PVA TePla (+ 5,94 Prozent auf 41,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,73 Prozent auf 88,60 EUR) und JENOPTIK (+ 3,87 Prozent auf 44,56 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nordex (-2,11 Prozent auf 45,52 EUR), Sartorius vz (-1,95 Prozent auf 226,60 EUR), HENSOLDT (-1,79 Prozent auf 75,58 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR) und ATOSS Software (-1,23 Prozent auf 72,10 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 506 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 164,485 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
02.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)