TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende

Schlussendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent nach oben auf 3 900,02 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,341 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,502 Prozent höher bei 3 907,27 Punkten, nach 3 887,74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 879,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 912,26 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,472 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 185,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 467,91 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 3 881,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,61 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 9,60 Prozent auf 92,50 EUR), AIXTRON SE (+ 5,98 Prozent auf 49,28 EUR), PVA TePla (+ 5,94 Prozent auf 41,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,73 Prozent auf 88,60 EUR) und JENOPTIK (+ 3,87 Prozent auf 44,56 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nordex (-2,11 Prozent auf 45,52 EUR), Sartorius vz (-1,95 Prozent auf 226,60 EUR), HENSOLDT (-1,79 Prozent auf 75,58 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR) und ATOSS Software (-1,23 Prozent auf 72,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 506 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 164,485 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at