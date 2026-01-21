TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 3 630,69 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 560,416 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,031 Prozent stärker bei 3 647,97 Punkten, nach 3 646,83 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 592,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 666,77 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 2,59 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 3 566,78 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Wert von 3 789,96 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 3 641,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,177 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 592,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 8,16 Prozent auf 20,60 EUR), QIAGEN (+ 5,06 Prozent auf 46,34 EUR), freenet (+ 2,28 Prozent auf 28,70 EUR), TeamViewer (+ 2,03 Prozent auf 5,52 EUR) und Nagarro SE (+ 1,97 Prozent auf 64,65 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-3,23 Prozent auf 86,85 EUR), ATOSS Software (-2,28 Prozent auf 98,50 EUR), Eckert Ziegler (-2,11 Prozent auf 15,34 EUR), Deutsche Telekom (-1,79 Prozent auf 26,34 EUR) und Nemetschek SE (-1,71 Prozent auf 74,60 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 943 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 223,118 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at