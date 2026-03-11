TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der TecDAX gab sich am Abend schwächer.

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,04 Prozent leichter bei 3 588,35 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 545,376 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,708 Prozent auf 3 600,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 626,02 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 568,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 622,68 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.02.2026, den Stand von 3 607,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 562,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 685,69 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,992 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 510,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,35 Prozent auf 33,48 EUR), AIXTRON SE (+ 4,46 Prozent auf 33,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,57 Prozent auf 55,95 EUR), Siltronic (+ 1,96 Prozent auf 52,00 EUR) und Nordex (+ 1,35 Prozent auf 43,60 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-7,58 Prozent auf 4,35 EUR), ATOSS Software (-4,88 Prozent auf 83,80 EUR), Ottobock (-4,01 Prozent auf 53,85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,23 Prozent auf 24,00 EUR) und IONOS (-2,78 Prozent auf 22,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 661 495 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 198,017 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

