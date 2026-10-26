TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Kursentwicklung
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26.10.2026 09:28:24
TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 4 012,00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 574,910 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,050 Prozent auf 4 022,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 024,30 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 010,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 022,71 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 3 975,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 3 769,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 727,54 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,70 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3,41 Prozent auf 49,10 EUR), ATOSS Software (+ 2,86 Prozent auf 89,80 EUR), IONOS (+ 1,74 Prozent auf 36,32 EUR), Ottobock (+ 1,32 Prozent auf 49,95 EUR) und Kontron (+ 1,29 Prozent auf 20,36 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-1,40 Prozent auf 82,84 EUR), Drägerwerk (-1,09 Prozent auf 99,50 EUR), Nemetschek SE (-0,99 Prozent auf 74,95 EUR), Sartorius vz (-0,78 Prozent auf 279,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,70 Prozent auf 28,28 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 263 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242,056 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,67 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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