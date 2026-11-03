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03.11.2026 09:28:30
TecDAX aktuell: TecDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,48 Prozent tiefer bei 4 054,91 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 580,392 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,494 Prozent auf 4 095,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 115,74 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 096,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 054,91 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der TecDAX 4 081,92 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 952,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 630,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,88 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 43,74 EUR), freenet (+ 0,53 Prozent auf 22,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,52 Prozent auf 35,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 25,93 EUR) und QIAGEN (+ 0,17 Prozent auf 45,08 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-20,26 Prozent auf 5,77 EUR), Siltronic (-4,24 Prozent auf 56,50 EUR), Infineon (-3,50 Prozent auf 50,18 EUR), JENOPTIK (-3,32 Prozent auf 37,84 EUR) und AIXTRON SE (-3,04 Prozent auf 32,57 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 699 716 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,25
|4,20%
|Carl Zeiss Meditec AG
|34,96
|1,22%
|Deutsche Telekom AG
|25,80
|0,43%
|freenet AG
|22,64
|-0,61%
|Infineon AG
|52,51
|3,14%
|JENOPTIK AG
|39,62
|2,17%
|QIAGEN N.V.
|45,00
|0,09%
|SAP SE
|206,10
|-1,29%
|Siemens Healthineers AG
|43,10
|-0,60%
|Siltronic AG
|59,45
|2,59%
|TeamViewer
|5,25
|-26,11%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,22
|0,44%
Indizes in diesem Artikel
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|4 094,20
|-0,52%
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