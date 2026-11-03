TecDAX aktuell: TecDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,48 Prozent tiefer bei 4 054,91 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 580,392 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,494 Prozent auf 4 095,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 115,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 096,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 054,91 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der TecDAX 4 081,92 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 952,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 630,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,88 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 43,74 EUR), freenet (+ 0,53 Prozent auf 22,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,52 Prozent auf 35,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 25,93 EUR) und QIAGEN (+ 0,17 Prozent auf 45,08 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-20,26 Prozent auf 5,77 EUR), Siltronic (-4,24 Prozent auf 56,50 EUR), Infineon (-3,50 Prozent auf 50,18 EUR), JENOPTIK (-3,32 Prozent auf 37,84 EUR) und AIXTRON SE (-3,04 Prozent auf 32,57 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 699 716 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at