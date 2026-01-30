TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,03 Prozent auf 3 613,85 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 560,608 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,133 Prozent tiefer bei 3 572,32 Punkten, nach 3 577,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 571,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 624,19 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,78 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 3 622,27 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Stand von 3 650,45 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Stand von 3 714,93 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,288 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 11,92 Prozent auf 26,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,05 Prozent auf 49,78 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,07 Prozent auf 115,40 EUR), ATOSS Software (+ 3,83 Prozent auf 97,50 EUR) und SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 170,56 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-2,20 Prozent auf 235,80 EUR), United Internet (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR), Eckert Ziegler (-1,19 Prozent auf 14,97 EUR), HENSOLDT (-1,06 Prozent auf 83,65 EUR) und EVOTEC SE (-0,80 Prozent auf 6,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 9 189 259 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 223,323 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at