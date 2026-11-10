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Index im Blick 10.11.2026 17:58:47

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der TecDAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,32 Prozent leichter bei 4 035,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 571,961 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,360 Prozent fester bei 4 062,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4 030,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 094,12 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4 067,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 47,80 EUR), OHB SE (+ 2,21 Prozent auf 208,00 EUR), Bechtle (+ 2,17 Prozent auf 33,88 EUR), Siltronic (+ 2,00 Prozent auf 53,65 EUR) und HENSOLDT (+ 1,28 Prozent auf 83,86 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-6,30 Prozent auf 113,00 EUR), Nordex (-3,35 Prozent auf 41,52 EUR), PVA TePla (-3,34 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 47,96 EUR) und Drägerwerk (-2,06 Prozent auf 99,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 089 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Bechtle AG 33,76 -0,30% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 26,01 -0,04% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 106,40 7,15% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 115,00 1,23% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,70 0,34% freenet AG
HENSOLDT 83,26 -0,74% HENSOLDT
Nordex AG 42,12 1,20% Nordex AG
OHB SE 210,00 0,48% OHB SE
PVA TePla AG 26,98 1,43% PVA TePla AG
SAP SE 209,80 0,14% SAP SE
Siltronic AG 56,65 5,59% Siltronic AG
SMA Solar AG 49,02 1,83% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 50,75 5,16% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,85 -0,04% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,12 2,75% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 075,27 1,09%

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