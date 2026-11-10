TecDAX
|
4 075,73
|
44,24
|
1,10 %
|Index im Blick
|
10.11.2026 17:58:47
TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,32 Prozent leichter bei 4 035,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 571,961 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,360 Prozent fester bei 4 062,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4 030,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 094,12 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4 067,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,69 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 47,80 EUR), OHB SE (+ 2,21 Prozent auf 208,00 EUR), Bechtle (+ 2,17 Prozent auf 33,88 EUR), Siltronic (+ 2,00 Prozent auf 53,65 EUR) und HENSOLDT (+ 1,28 Prozent auf 83,86 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-6,30 Prozent auf 113,00 EUR), Nordex (-3,35 Prozent auf 41,52 EUR), PVA TePla (-3,34 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 47,96 EUR) und Drägerwerk (-2,06 Prozent auf 99,70 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 089 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,76
|-0,30%
|Deutsche Telekom AG
|26,01
|-0,04%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|106,40
|7,15%
|Elmos Semiconductor
|115,00
|1,23%
|freenet AG
|23,70
|0,34%
|HENSOLDT
|83,26
|-0,74%
|Nordex AG
|42,12
|1,20%
|OHB SE
|210,00
|0,48%
|PVA TePla AG
|26,98
|1,43%
|SAP SE
|209,80
|0,14%
|Siltronic AG
|56,65
|5,59%
|SMA Solar AG
|49,02
|1,83%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|50,75
|5,16%
|TeamViewer
|4,85
|-0,04%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|26,12
|2,75%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 075,27
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.