TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,32 Prozent leichter bei 4 035,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 571,961 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,360 Prozent fester bei 4 062,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4 030,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 094,12 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4 067,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 47,80 EUR), OHB SE (+ 2,21 Prozent auf 208,00 EUR), Bechtle (+ 2,17 Prozent auf 33,88 EUR), Siltronic (+ 2,00 Prozent auf 53,65 EUR) und HENSOLDT (+ 1,28 Prozent auf 83,86 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-6,30 Prozent auf 113,00 EUR), Nordex (-3,35 Prozent auf 41,52 EUR), PVA TePla (-3,34 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 47,96 EUR) und Drägerwerk (-2,06 Prozent auf 99,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 089 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at