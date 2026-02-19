Nordex Aktie
19.02.2026 09:29:21
TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
Am Donnerstag steht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,08 Prozent im Minus bei 3 718,67 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 552,660 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,317 Prozent fester bei 3 733,63 Punkten, nach 3 721,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 737,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 716,44 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,62 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, stand der TecDAX bei 3 673,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3 420,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 856,97 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,60 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 558,78 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 1,47 Prozent auf 4,83 EUR), Ottobock (+ 1,36 Prozent auf 55,75 EUR), EVOTEC SE (+ 0,97 Prozent auf 6,26 EUR), IONOS (+ 0,63 Prozent auf 23,95 EUR) und Sartorius vz (+ 0,56 Prozent auf 234,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen freenet (-6,45 Prozent auf 31,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,88 Prozent auf 48,96 EUR), SMA Solar (-1,69 Prozent auf 33,78 EUR), Nordex (-1,27 Prozent auf 34,20 EUR) und AIXTRON SE (-1,26 Prozent auf 23,43 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 262 947 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.



Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11.02.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|23,39
|1,04%
|Deutsche Telekom AG
|32,47
|-0,34%
|EVOTEC SE
|6,07
|-0,30%
|freenet AG
|30,86
|-0,19%
|Infineon AG
|45,05
|-1,36%
|IONOS
|23,35
|-1,48%
|Nordex AG
|34,04
|0,47%
|Ottobock
|57,45
|-0,26%
|SAP SE
|170,46
|0,08%
|Sartorius AG Vz.
|236,10
|2,39%
|SMA Solar AG
|32,20
|-2,72%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,60
|1,43%
|TeamViewer
|4,72
|-1,38%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 693,88
|-0,12%