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TecDAX im Blick 18.09.2026 17:58:51

TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab

TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Der TecDAX zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 3 953,44 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 562,828 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,355 Prozent auf 4 010,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 996,35 Punkten am Vortag.

Bei 4 010,94 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 945,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,737 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der TecDAX bei 4 051,96 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 3 947,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 655,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 10,48 Prozent auf 76,95 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), AIXTRON SE (+ 1,96 Prozent auf 34,83 EUR), ATOSS Software (+ 1,64 Prozent auf 92,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,52 Prozent auf 29,46 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil freenet (-4,70 Prozent auf 23,92 EUR), Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR), SAP SE (-2,60 Prozent auf 183,12 EUR), Nordex (-2,43 Prozent auf 39,32 EUR) und United Internet (-2,24 Prozent auf 27,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 24 609 153 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 34,72 1,73% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 93,20 2,98% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,18 0,55% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 27,05 -4,35% Deutsche Telekom AG
freenet AG 24,08 -4,14% freenet AG
Infineon AG 55,91 2,55% Infineon AG
Nordex AG 39,34 -2,14% Nordex AG
SAP SE 182,64 -1,83% SAP SE
Siltronic AG 76,95 10,40% Siltronic AG
TeamViewer 6,35 -1,63% TeamViewer
United Internet AG 27,02 -2,38% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,28 0,33% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 948,65 -1,19%

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