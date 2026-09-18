ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|TecDAX im Blick
|
18.09.2026 17:58:51
TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab
Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 3 953,44 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 562,828 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,355 Prozent auf 4 010,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 996,35 Punkten am Vortag.
Bei 4 010,94 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 945,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,737 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der TecDAX bei 4 051,96 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 3 947,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 655,31 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 10,48 Prozent auf 76,95 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), AIXTRON SE (+ 1,96 Prozent auf 34,83 EUR), ATOSS Software (+ 1,64 Prozent auf 92,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,52 Prozent auf 29,46 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil freenet (-4,70 Prozent auf 23,92 EUR), Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR), SAP SE (-2,60 Prozent auf 183,12 EUR), Nordex (-2,43 Prozent auf 39,32 EUR) und United Internet (-2,24 Prozent auf 27,10 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 24 609 153 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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