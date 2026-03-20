TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Am Freitag sank der TecDAX via XETRA letztendlich um 1,46 Prozent auf 3 420,83 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 532,610 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,278 Prozent höher bei 3 481,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 471,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 418,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 532,69 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 4,45 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, stand der TecDAX bei 3 721,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 566,78 Punkten berechnet. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 3 766,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 5,61 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 418,87 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 8,58 Prozent auf 139,20 EUR), SMA Solar (+ 7,03 Prozent auf 39,30 EUR), IONOS (+ 3,17 Prozent auf 24,40 EUR), United Internet (+ 2,33 Prozent auf 27,20 EUR) und Infineon (+ 1,48 Prozent auf 37,65 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Bechtle (-14,25 Prozent auf 25,76 EUR), Ottobock (-9,78 Prozent auf 46,42 EUR), Siltronic (-6,46 Prozent auf 52,10 EUR), HENSOLDT (-5,81 Prozent auf 74,55 EUR) und CANCOM SE (-4,11 Prozent auf 21,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 21 341 914 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at