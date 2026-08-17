SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Kursverlauf
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17.08.2026 17:58:47
TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus
Am Montag sank der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,25 Prozent auf 4 095,46 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 568,683 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,095 Prozent tiefer bei 4 101,98 Punkten in den Montagshandel, nach 4 105,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 079,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 115,42 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 3 770,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der TecDAX bei 3 795,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der TecDAX mit 3 766,08 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 13,00 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,65 Prozent auf 40,24 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 89,80 EUR), AIXTRON SE (+ 2,20 Prozent auf 42,18 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 154,40 EUR) und JENOPTIK (+ 1,52 Prozent auf 42,62 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil TeamViewer (-3,67 Prozent auf 6,56 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 31,18 EUR), CANCOM SE (-3,15 Prozent auf 21,55 EUR), United Internet (-2,20 Prozent auf 24,00 EUR) und Nemetschek SE (-1,94 Prozent auf 60,55 EUR) unter Druck.
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 018 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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