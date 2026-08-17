SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursverlauf 17.08.2026 17:58:47

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Am Montag sank der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,25 Prozent auf 4 095,46 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 568,683 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,095 Prozent tiefer bei 4 101,98 Punkten in den Montagshandel, nach 4 105,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 079,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 115,42 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX stand vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 3 770,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der TecDAX bei 3 795,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der TecDAX mit 3 766,08 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 13,00 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,65 Prozent auf 40,24 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 89,80 EUR), AIXTRON SE (+ 2,20 Prozent auf 42,18 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 154,40 EUR) und JENOPTIK (+ 1,52 Prozent auf 42,62 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil TeamViewer (-3,67 Prozent auf 6,56 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 31,18 EUR), CANCOM SE (-3,15 Prozent auf 21,55 EUR), United Internet (-2,20 Prozent auf 24,00 EUR) und Nemetschek SE (-1,94 Prozent auf 60,55 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 018 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
14.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON Halten DZ BANK
31.07.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 42,21 2,28% AIXTRON SE
CANCOM SE 21,60 -3,57% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 31,16 -2,44% Carl Zeiss Meditec AG
Elmos Semiconductor 154,00 2,12% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,66 -0,42% freenet AG
Infineon AG 62,02 0,21% Infineon AG
JENOPTIK AG 42,60 1,72% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 60,55 -1,54% Nemetschek SE
Nordex AG 40,00 2,72% Nordex AG
SAP SE 179,04 -0,48% SAP SE
Siltronic AG 89,40 2,64% Siltronic AG
TeamViewer 6,57 -3,10% TeamViewer
United Internet AG 23,94 -2,29% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,26 0,07% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 093,24 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen