TecDAX-Performance im Blick 21.01.2026 17:58:53

TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende

TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende

Der Handel in Frankfurt verlief am Mittwochabend in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 3 650,47 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 560,416 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 647,97 Zählern und damit 0,031 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 646,83 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 592,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 666,77 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 2,06 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 566,78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 789,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, notierte der TecDAX bei 3 641,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,722 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 11,16 Prozent auf 21,17 EUR), QIAGEN (+ 4,85 Prozent auf 46,25 EUR), Siltronic (+ 3,34 Prozent auf 52,60 EUR), TeamViewer (+ 2,96 Prozent auf 5,57 EUR) und Nagarro SE (+ 2,60 Prozent auf 65,05 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-3,01 Prozent auf 87,05 EUR), Nemetschek SE (-2,11 Prozent auf 74,30 EUR), Siemens Healthineers (-2,00 Prozent auf 43,63 EUR), Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 26,31 EUR) und 1&1 (-1,61 Prozent auf 24,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 902 131 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Nachrichten zu SAP SE

Analysen zu SAP SE

20.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 SAP Buy UBS AG
07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 25,85 0,39% 1&1 AG
AIXTRON SE 20,59 -0,53% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 26,90 -0,33% Deutsche Telekom AG
freenet AG 29,50 -0,27% freenet AG
HENSOLDT 85,20 2,90% HENSOLDT
Nagarro SE 69,20 -0,14% Nagarro SE
Nemetschek SE 76,90 1,72% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 45,52 -0,84% QIAGEN N.V.
SAP SE 192,94 0,25% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,84 -0,45% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 53,40 -1,11% Siltronic AG
TeamViewer 5,82 0,09% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 696,87 -0,22%

