SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Performance im Blick
|
21.01.2026 17:58:53
TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende
Am Mittwoch schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 3 650,47 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 560,416 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 647,97 Zählern und damit 0,031 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 646,83 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 592,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 666,77 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 2,06 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 566,78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 789,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, notierte der TecDAX bei 3 641,85 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,722 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten markiert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 11,16 Prozent auf 21,17 EUR), QIAGEN (+ 4,85 Prozent auf 46,25 EUR), Siltronic (+ 3,34 Prozent auf 52,60 EUR), TeamViewer (+ 2,96 Prozent auf 5,57 EUR) und Nagarro SE (+ 2,60 Prozent auf 65,05 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-3,01 Prozent auf 87,05 EUR), Nemetschek SE (-2,11 Prozent auf 74,30 EUR), Siemens Healthineers (-2,00 Prozent auf 43,63 EUR), Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 26,31 EUR) und 1&1 (-1,61 Prozent auf 24,50 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 902 131 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|Stabiler Handel: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs vom Donnerstag (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|25,85
|0,39%
|AIXTRON SE
|20,59
|-0,53%
|Deutsche Telekom AG
|26,90
|-0,33%
|freenet AG
|29,50
|-0,27%
|HENSOLDT
|85,20
|2,90%
|Nagarro SE
|69,20
|-0,14%
|Nemetschek SE
|76,90
|1,72%
|QIAGEN N.V.
|45,52
|-0,84%
|SAP SE
|192,94
|0,25%
|Siemens Healthineers AG
|43,84
|-0,45%
|Siltronic AG
|53,40
|-1,11%
|TeamViewer
|5,82
|0,09%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 696,87
|-0,22%