Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Kursentwicklung im Fokus
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21.07.2026 15:58:49
TecDAX aktuell: TecDAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste
Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,43 Prozent auf 3 755,25 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 507,280 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,217 Prozent tiefer bei 3 763,41 Punkten, nach 3 771,59 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 745,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 778,62 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 954,14 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 3 700,23 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Stand von 3 925,30 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,61 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,02 Prozent auf 82,30 EUR), AIXTRON SE (+ 6,86 Prozent auf 41,88 EUR), Infineon (+ 3,86 Prozent auf 66,47 EUR), PVA TePla (+ 3,80 Prozent auf 37,74 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,68 Prozent auf 157,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-9,31 Prozent auf 215,30 EUR), Ottobock (-4,32 Prozent auf 55,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 27,78 EUR), Siemens Healthineers (-2,77 Prozent auf 34,37 EUR) und QIAGEN (-2,38 Prozent auf 34,91 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 941 483 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 161,029 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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