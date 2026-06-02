Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|TecDAX im Blick
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02.06.2026 17:58:58
TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne
Der TecDAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1,38 Prozent auf 4 238,46 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,473 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,431 Prozent auf 4 198,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 180,56 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 284,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 196,21 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 3 697,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 721,86 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 3 824,14 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,95 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 8,48 Prozent auf 189,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 94,00 EUR), Siltronic (+ 5,55 Prozent auf 103,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,14 Prozent auf 57,92 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Eckert Ziegler (-4,51 Prozent auf 15,46 EUR), EVOTEC SE (-3,96 Prozent auf 5,10 EUR), Nordex (-3,90 Prozent auf 40,86 EUR), HENSOLDT (-3,87 Prozent auf 80,06 EUR) und Nagarro SE (-3,45 Prozent auf 40,84 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 7 287 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 181,275 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,07 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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