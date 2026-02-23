SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index im Blick
|
23.02.2026 17:58:53
TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge
Der TecDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 0,91 Prozent auf 3 687,79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 557,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,540 Prozent auf 3 701,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 721,50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 710,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 675,35 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX lag vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 3 723,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 409,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Wert von 3 857,03 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,75 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,25 EUR), freenet (+ 1,56 Prozent auf 31,22 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 45,89 EUR), ATOSS Software (+ 1,34 Prozent auf 83,00 EUR) und Nagarro SE (+ 0,32 Prozent auf 62,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-5,11 Prozent auf 4,60 EUR), EVOTEC SE (-4,98 Prozent auf 5,80 EUR), Sartorius vz (-4,48 Prozent auf 228,30 EUR), HENSOLDT (-3,86 Prozent auf 80,90 EUR) und Kontron (-3,42 Prozent auf 22,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 912 287 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:59