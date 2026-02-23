SAP Aktie

Index im Blick 23.02.2026 17:58:53

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Heute zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 0,91 Prozent auf 3 687,79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 557,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,540 Prozent auf 3 701,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 721,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 710,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 675,35 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 3 723,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 409,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Wert von 3 857,03 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,75 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,25 EUR), freenet (+ 1,56 Prozent auf 31,22 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 45,89 EUR), ATOSS Software (+ 1,34 Prozent auf 83,00 EUR) und Nagarro SE (+ 0,32 Prozent auf 62,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-5,11 Prozent auf 4,60 EUR), EVOTEC SE (-4,98 Prozent auf 5,80 EUR), Sartorius vz (-4,48 Prozent auf 228,30 EUR), HENSOLDT (-3,86 Prozent auf 80,90 EUR) und Kontron (-3,42 Prozent auf 22,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 912 287 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SAP SE

