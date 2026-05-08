TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,41 Prozent leichter bei 3 780,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 522,969 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,502 Prozent auf 3 776,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 783,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 770,77 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,46 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 595,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Wert von 3 619,60 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 3 722,48 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,30 Prozent. Bei 3 870,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 2,82 Prozent auf 91,10 EUR), Bechtle (+ 2,54 Prozent auf 31,44 EUR), EVOTEC SE (+ 1,71 Prozent auf 5,36 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 60,37 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,72 Prozent auf 196,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,41 Prozent auf 84,60 EUR), HENSOLDT (-2,19 Prozent auf 76,10 EUR), TeamViewer (-2,02 Prozent auf 5,59 EUR), Nordex (-1,79 Prozent auf 47,12 EUR) und SAP SE (-1,68 Prozent auf 148,84 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 271 697 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 174,339 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at