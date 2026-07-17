TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmorgen.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent auf 3 761,30 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 509,162 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,204 Prozent fester bei 3 790,01 Punkten, nach 3 782,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 750,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 790,85 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,86 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 948,38 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Stand von 3 765,52 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 3 957,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,78 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 5,93 Prozent auf 61,65 EUR), SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 139,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94) Prozent auf 26,93 EUR), Sartorius vz (+ 0,73 Prozent auf 248,80 EUR) und freenet (+ 0,59 Prozent auf 24,06 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-5,90 Prozent auf 83,70 EUR), PVA TePla (-5,04 Prozent auf 36,54 EUR), AIXTRON SE (-4,44 Prozent auf 38,27 EUR), Infineon (-4,28 Prozent auf 61,94 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,97 Prozent auf 79,80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 499 029 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 159,932 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at