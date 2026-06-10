Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Marktbericht
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10.06.2026 09:29:00
TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 4 004,26 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557,432 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,190 Prozent auf 4 013,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 002,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 025,76 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,930 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 3 779,72 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 3 626,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 925,94 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit QIAGEN (+ 2,08 Prozent auf 32,40 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 77,08 EUR), HENSOLDT (+ 1,88) Prozent auf 79,32 EUR), Sartorius vz (+ 1,65 Prozent auf 239,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 28,14 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-4,55 Prozent auf 85,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,16 Prozent auf 88,95 EUR), AIXTRON SE (-2,54 Prozent auf 53,70 EUR), TeamViewer (-2,44 Prozent auf 5,60 EUR) und SAP SE (-2,25 Prozent auf 151,22 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 404 631 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 184,590 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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