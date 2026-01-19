TecDAX aktuell: TecDAX verliert am Montagnachmittag

Am Montag notiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 2,06 Prozent schwächer bei 3 673,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 569,939 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,640 Prozent schwächer bei 3 727,11 Punkten, nach 3 751,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 727,11 Punkte, das Tagestief hingegen 3 669,38 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der TecDAX bei 3 566,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 3 656,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 3 586,86 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,37 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 612,08 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 27,44 EUR), 1&1 (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), freenet (+ 0,85 Prozent auf 28,56 EUR), Nordex (+ 0,56 Prozent auf 32,32 EUR) und Drägerwerk (+ 0,00 Prozent auf 89,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen JENOPTIK (-4,38 Prozent auf 21,42 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,31 Prozent auf 37,74 EUR), AIXTRON SE (-4,03 Prozent auf 19,16 EUR), EVOTEC SE (-4,03 Prozent auf 6,05 EUR) und Kontron (-4,00 Prozent auf 23,98 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 649 021 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at