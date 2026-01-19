JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|TecDAX-Kursentwicklung
|
19.01.2026 15:58:43
TecDAX aktuell: TecDAX verliert am Montagnachmittag
Am Montag notiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 2,06 Prozent schwächer bei 3 673,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 569,939 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,640 Prozent schwächer bei 3 727,11 Punkten, nach 3 751,10 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 727,11 Punkte, das Tagestief hingegen 3 669,38 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der TecDAX bei 3 566,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 3 656,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 3 586,86 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,37 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 612,08 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 27,44 EUR), 1&1 (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), freenet (+ 0,85 Prozent auf 28,56 EUR), Nordex (+ 0,56 Prozent auf 32,32 EUR) und Drägerwerk (+ 0,00 Prozent auf 89,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen JENOPTIK (-4,38 Prozent auf 21,42 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,31 Prozent auf 37,74 EUR), AIXTRON SE (-4,03 Prozent auf 19,16 EUR), EVOTEC SE (-4,03 Prozent auf 6,05 EUR) und Kontron (-4,00 Prozent auf 23,98 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 649 021 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.at)