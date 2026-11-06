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Kursentwicklung 06.11.2026 15:58:55

TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Der TecDAX zeigt sich am Freitag im Minus.

Am Freitag steht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,17 Prozent im Minus bei 3 992,40 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 589,137 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,406 Prozent auf 4 023,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 039,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 024,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 975,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,12 Prozent abwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 4 099,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 000,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 498,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,16 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,53 Prozent auf 30,24 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,25 EUR), Nordex (+ 3,52 Prozent auf 42,38 EUR), PVA TePla (+ 2,78 Prozent auf 27,34 EUR) und Siltronic (+ 2,69 Prozent auf 51,55 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-6,71 Prozent auf 77,04 EUR), ATOSS Software (-4,06 Prozent auf 89,80 EUR), Drägerwerk (-3,24 Prozent auf 101,40 EUR), Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 65,85 EUR) und Ottobock (-3,08 Prozent auf 47,20 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 376 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 241,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 30,27 4,81% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 87,80 -4,88% ATOSS Software AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 102,40 -1,54% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
HENSOLDT 77,66 -4,10% HENSOLDT
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
Nordex AG 42,32 4,39% Nordex AG
Ottobock 46,90 -3,10% Ottobock
PVA TePla AG 27,12 3,35% PVA TePla AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siltronic AG 50,25 1,03% Siltronic AG
SMA Solar AG 50,65 3,37% SMA Solar AG
TeamViewer 5,07 -1,65% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,96 -1,14% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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