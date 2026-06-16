United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|TecDAX-Performance im Blick
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16.06.2026 12:26:37
TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittag fester
Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 4 016,02 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 539,421 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,084 Prozent höher bei 4 001,59 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 998,22 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 984,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 028,98 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der TecDAX 3 795,76 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der TecDAX 3 558,57 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 849,06 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,81 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,18 Prozent auf 234,00 EUR), QIAGEN (+ 1,89 Prozent auf 32,37 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 72,70 EUR), Nordex (+ 1,33 Prozent auf 41,24 EUR) und SMA Solar (+ 1,26 Prozent auf 49,78 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,60 Prozent auf 99,35 EUR), AIXTRON SE (-1,46 Prozent auf 58,00 EUR), EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 4,83 EUR), United Internet (-0,92 Prozent auf 25,94 EUR) und Ottobock (-0,79 Prozent auf 50,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 960 042 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 163,761 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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