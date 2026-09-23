Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance im Fokus
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23.09.2026 12:27:17
TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent auf 4 014,95 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 560,645 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,194 Prozent fester bei 4 038,85 Punkten in den Handel, nach 4 031,01 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 008,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 050,94 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,976 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 090,64 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 3 903,86 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 3 643,56 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,78 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,03 Prozent auf 30,12 EUR), TeamViewer (+ 1,82 Prozent auf 6,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,71 Prozent auf 74,45 EUR), SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 184,48 EUR) und ATOSS Software (+ 1,12 Prozent auf 90,20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-2,72 Prozent auf 80,50 EUR), Infineon (-2,11 Prozent auf 58,86 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,77 EUR), Bechtle (-1,14 Prozent auf 34,54 EUR) und Eckert Ziegler (-0,96 Prozent auf 12,36 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 428 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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