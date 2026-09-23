Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Performance im Fokus 23.09.2026 12:27:17

TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter

TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent auf 4 014,95 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 560,645 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,194 Prozent fester bei 4 038,85 Punkten in den Handel, nach 4 031,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 008,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 050,94 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,976 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 090,64 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 3 903,86 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 3 643,56 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,78 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,03 Prozent auf 30,12 EUR), TeamViewer (+ 1,82 Prozent auf 6,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,71 Prozent auf 74,45 EUR), SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 184,48 EUR) und ATOSS Software (+ 1,12 Prozent auf 90,20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-2,72 Prozent auf 80,50 EUR), Infineon (-2,11 Prozent auf 58,86 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,77 EUR), Bechtle (-1,14 Prozent auf 34,54 EUR) und Eckert Ziegler (-0,96 Prozent auf 12,36 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 428 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 90,60 1,91% ATOSS Software AG
Bechtle AG 34,40 -2,05% Bechtle AG
Carl Zeiss Meditec AG 30,54 3,74% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,86 -1,00% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,36 -0,24% Eckert & Ziegler
freenet AG 23,70 -1,74% freenet AG
Infineon AG 58,52 -3,11% Infineon AG
SAP SE 186,12 0,87% SAP SE
Siltronic AG 77,40 -1,02% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,05 -1,77% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,42 2,07% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,38 3,91% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 010,38 -0,51%

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