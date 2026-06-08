TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 4 057,55 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,792 Prozent schwächer bei 4 041,86 Punkten in den Handel, nach 4 074,14 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 003,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 068,30 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 779,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 607,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 942,94 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,95 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell 1&1 (+ 3,11 Prozent auf 24,85 EUR), United Internet (+ 1,48 Prozent auf 27,34 EUR), Nordex (+ 1,27 Prozent auf 41,34 EUR), Infineon (+ 1,23 Prozent auf 78,25 EUR) und Siltronic (+ 0,88 Prozent auf 92,10 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-3,94 Prozent auf 57,35 EUR), Ottobock (-3,29 Prozent auf 52,90 EUR), Nagarro SE (-2,48 Prozent auf 40,04 EUR), Elmos Semiconductor (-2,25 Prozent auf 173,60 EUR) und JENOPTIK (-2,21 Prozent auf 43,28 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 973 253 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 188,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at