SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Fokus
|
08.06.2026 15:59:17
TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent auf 4 061,86 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,792 Prozent leichter bei 4 041,86 Punkten in den Handel, nach 4 074,14 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 003,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 081,76 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, notierte der TecDAX bei 3 779,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 607,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 3 942,94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,07 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,15 Prozent auf 56,36 EUR), Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 93,85 EUR), 1&1 (+ 2,28 Prozent auf 24,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,22 Prozent auf 92,00 EUR) und Infineon (+ 1,85 Prozent auf 78,73 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-5,70 Prozent auf 56,30 EUR), Ottobock (-5,30 Prozent auf 51,80 EUR), IONOS (-4,09 Prozent auf 29,52 EUR), Nagarro SE (-2,44 Prozent auf 40,06 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,39 Prozent auf 26,10 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 894 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,537 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,84 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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