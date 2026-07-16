TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich nachmittags leichter

Der TecDAX bewegt sich heute im Minus.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,46 Prozent tiefer bei 3 754,10 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 514,466 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,085 Prozent auf 3 806,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 809,69 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 751,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 806,45 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 2,05 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 966,54 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 3 653,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 891,70 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 6,32 Prozent auf 57,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,17 Prozent auf 32,98 EUR), Drägerwerk (+ 1,87 Prozent auf 87,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,77 Prozent auf 29,86 EUR) und United Internet (+ 1,26 Prozent auf 24,20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-5,89 Prozent auf 39,77 EUR), SMA Solar (-5,40 Prozent auf 58,70 EUR), Infineon (-4,96 Prozent auf 63,97 EUR), Siltronic (-4,78 Prozent auf 87,60 EUR) und PVA TePla (-4,74 Prozent auf 37,82 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 379 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 159,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at