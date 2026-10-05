TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der TecDAX fiel am ersten Tag der Woche.

Am Montag stand der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,26 Prozent im Minus bei 4 071,40 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 565,479 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,234 Prozent auf 4 091,47 Punkte an der Kurstafel, nach 4 081,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 101,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 049,01 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 022,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der TecDAX 3 899,62 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX 3 734,20 Punkte auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,34 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 4,31 Prozent auf 64,10 EUR), TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 6,65 EUR), HENSOLDT (+ 4,08 Prozent auf 82,58 EUR), ATOSS Software (+ 2,41 Prozent auf 85,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,44 Prozent auf 2,96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 73,30 EUR), JENOPTIK (-3,51 Prozent auf 42,30 EUR), Nordex (-3,18 Prozent auf 37,16 EUR), Eckert Ziegler (-2,83 Prozent auf 12,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,75 Prozent auf 30,44 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 233 914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,280 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at