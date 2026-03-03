TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag verlor der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 2,89 Prozent auf 3 614,32 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 566,820 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,236 Prozent schwächer bei 3 713,09 Punkten, nach 3 721,86 Punkten am Vortag.

Bei 3 714,65 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 597,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 3 605,72 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 03.12.2025, mit 3 556,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 856,50 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,275 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 0,62 Prozent auf 24,30 EUR), TeamViewer (+ 0,45 Prozent auf 4,47 EUR), Nemetschek SE (+ 0,37 Prozent auf 67,70 EUR), ATOSS Software (-0,12 Prozent auf 86,80 EUR) und United Internet (-0,58 Prozent auf 27,52 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-6,72 Prozent auf 5,30 EUR), Infineon (-6,16 Prozent auf 41,68 EUR), Nordex (-5,38 Prozent auf 40,84 EUR), JENOPTIK (-4,97 Prozent auf 26,38 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,72 Prozent auf 145,20 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 9 699 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at