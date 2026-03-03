ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|TecDAX im Fokus
|
03.03.2026 17:58:41
TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter
Am Dienstag verlor der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 2,89 Prozent auf 3 614,32 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 566,820 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,236 Prozent schwächer bei 3 713,09 Punkten, nach 3 721,86 Punkten am Vortag.
Bei 3 714,65 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 597,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 3 605,72 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 03.12.2025, mit 3 556,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 856,50 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,275 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 0,62 Prozent auf 24,30 EUR), TeamViewer (+ 0,45 Prozent auf 4,47 EUR), Nemetschek SE (+ 0,37 Prozent auf 67,70 EUR), ATOSS Software (-0,12 Prozent auf 86,80 EUR) und United Internet (-0,58 Prozent auf 27,52 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-6,72 Prozent auf 5,30 EUR), Infineon (-6,16 Prozent auf 41,68 EUR), Nordex (-5,38 Prozent auf 40,84 EUR), JENOPTIK (-4,97 Prozent auf 26,38 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,72 Prozent auf 145,20 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 9 699 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
03.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
27.02.26