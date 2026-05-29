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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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TecDAX-Kursverlauf 29.05.2026 17:58:29

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in Grün

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in Grün

Der TecDAX verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent stärker bei 4 160,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 554,597 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,230 Prozent stärker bei 4 134,74 Punkten in den Handel, nach 4 125,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 132,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 173,58 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der TecDAX bei 3 624,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 3 787,92 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, bei 3 852,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 173,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 9,18 Prozent auf 104,70 EUR), Bechtle (+ 6,64 Prozent auf 33,42 EUR), IONOS (+ 4,61 Prozent auf 28,14 EUR), EVOTEC SE (+ 3,33 Prozent auf 5,28 EUR) und CANCOM SE (+ 3,28 Prozent auf 28,30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-3,45 Prozent auf 65,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 25,88 EUR), HENSOLDT (-1,76 Prozent auf 88,42 EUR), AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 58,24 EUR) und Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 91,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 292 112 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 175,133 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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