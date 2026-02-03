TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Heute geht es für den TecDAX erneut nach oben.

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,57 Prozent fester bei 3 662,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 531,104 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,204 Prozent auf 3 648,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 669,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 646,40 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 630,48 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 3 680,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,04 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Punkten markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 9,32 Prozent auf 6,45 EUR), HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 81,90 EUR), Sartorius vz (+ 2,77 Prozent auf 241,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,90 Prozent auf 50,40 EUR) und SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 36,52 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-6,82 Prozent auf 48,50 EUR), Drägerwerk (-0,45 Prozent auf 87,70 EUR), Ottobock (-0,41 Prozent auf 61,20 EUR), Nemetschek SE (-0,39 Prozent auf 76,60 EUR) und QIAGEN (-0,30 Prozent auf 43,94 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 386 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 194,198 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at