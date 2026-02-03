Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
03.02.2026 09:29:22
TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen
Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,57 Prozent fester bei 3 662,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 531,104 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,204 Prozent auf 3 648,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,51 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 669,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 646,40 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 630,48 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 3 680,32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,04 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Punkten markiert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 9,32 Prozent auf 6,45 EUR), HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 81,90 EUR), Sartorius vz (+ 2,77 Prozent auf 241,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,90 Prozent auf 50,40 EUR) und SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 36,52 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-6,82 Prozent auf 48,50 EUR), Drägerwerk (-0,45 Prozent auf 87,70 EUR), Ottobock (-0,41 Prozent auf 61,20 EUR), Nemetschek SE (-0,39 Prozent auf 76,60 EUR) und QIAGEN (-0,30 Prozent auf 43,94 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 386 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 194,198 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index.
Analysen zu Nemetschek SE
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,80
|-0,24%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|87,80
|0,00%
|EVOTEC SE
|6,45
|8,40%
|freenet AG
|30,84
|0,00%
|HENSOLDT
|80,60
|1,32%
|Nemetschek SE
|71,60
|-7,13%
|Ottobock
|61,50
|-0,32%
|QIAGEN N.V.
|43,65
|-1,17%
|SAP SE
|167,22
|-4,87%
|Sartorius AG Vz.
|251,30
|5,99%
|Siemens Healthineers AG
|42,21
|-0,52%
|Siltronic AG
|47,58
|-8,50%
|SMA Solar AG
|35,62
|-0,72%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,34
|-4,25%
|TeamViewer
|5,47
|-4,29%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 605,72
|-0,98%
