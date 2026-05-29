Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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XETRA-Handel im Blick 29.05.2026 09:28:57

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,32 Prozent stärker bei 4 138,50 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 554,597 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,230 Prozent auf 4 134,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 125,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 144,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 132,05 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1,95 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 624,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der TecDAX 3 787,92 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der TecDAX auf 3 852,02 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,19 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 144,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 9,59 Prozent auf 105,10 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,79 Prozent auf 16,49 EUR), Sartorius vz (+ 1,67) Prozent auf 244,00 EUR), TeamViewer (+ 1,38 Prozent auf 5,89 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,24 Prozent auf 61,30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-1,25 Prozent auf 67,25 EUR), Infineon (-1,14 Prozent auf 79,20 EUR), Drägerwerk (-0,43 Prozent auf 92,40 EUR), Nordex (-0,05 Prozent auf 41,80 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,11 Prozent auf 180,60 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 335 436 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 175,133 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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