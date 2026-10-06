TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Dienstagmorgen aufwärts.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,90 Prozent auf 4 107,08 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 565,418 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,505 Prozent auf 4 090,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4 070,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 111,80 Punkte, das Tagestief hingegen 4 090,90 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 4 022,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 912,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der TecDAX bei 3 742,50 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13,32 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 4,05 Prozent auf 3,08 EUR), Sartorius vz (+ 3,90 Prozent auf 261,40 EUR), QIAGEN (+ 3,10 Prozent auf 41,43 EUR), United Internet (+ 1,82 Prozent auf 24,68 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,58 Prozent auf 12,19 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Nordex (-0,91 Prozent auf 36,82 EUR), OHB SE (-0,81 Prozent auf 170,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,68 Prozent auf 26,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,48 Prozent auf 72,95 EUR) und SMA Solar (-0,33 Prozent auf 59,60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 291 709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at