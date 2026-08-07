PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|TecDAX im Blick
|
07.08.2026 09:28:29
TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Grün
Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,31 Prozent höher bei 4 053,34 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 543,985 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,853 Prozent auf 4 035,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 000,99 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 029,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 054,63 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 5,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 832,85 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Stand von 3 795,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der TecDAX mit 3 765,49 Punkten berechnet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,84 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 5,50 Prozent auf 31,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,86 Prozent auf 82,15 EUR), QIAGEN (+ 2,92 Prozent auf 37,20 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 175,46 EUR) und HENSOLDT (+ 2,57 Prozent auf 92,68 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen PVA TePla (-1,00 Prozent auf 29,60 EUR), Siltronic (-0,95 Prozent auf 78,30 EUR), JENOPTIK (-0,52 Prozent auf 38,20 EUR), Elmos Semiconductor (-0,41 Prozent auf 144,80 EUR) und SMA Solar (-0,27 Prozent auf 54,75 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 390 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 195,360 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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