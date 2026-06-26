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Kursentwicklung im Fokus 26.06.2026 09:30:00

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

TecDAX-Handel am Freitagmorgen.

Um 09:13 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,97 Prozent auf 3 855,10 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,682 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,256 Prozent tiefer bei 3 882,75 Punkten, nach 3 892,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 844,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 882,79 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,88 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 4 064,27 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 3 423,19 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Stand von 3 839,42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,37 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 8,28 Prozent auf 92,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 34,67 EUR), freenet (+ 0,50 Prozent auf 24,26 EUR) und United Internet (+ 0,42 Prozent auf 24,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-3,80 Prozent auf 83,60 EUR), Infineon (-3,23 Prozent auf 79,36 EUR), AIXTRON SE (-3,10 Prozent auf 51,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,98 Prozent auf 28,00 EUR) und PVA TePla (-2,96 Prozent auf 42,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 045 491 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 157,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 51,78 -1,67% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 26,33 0,65% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 82,60 -3,17% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 23,82 -1,33% freenet AG
Infineon AG 77,92 -4,99% Infineon AG
Kontron 23,16 -0,34% Kontron
PVA TePla AG 43,82 0,74% PVA TePla AG
SAP SE 135,92 3,95% SAP SE
Siemens Healthineers AG 34,06 -0,23% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 81,65 -6,04% Siltronic AG
TeamViewer 4,81 0,46% TeamViewer
United Internet AG 23,70 -1,33% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,82 -3,00% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 860,16 -0,84%

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