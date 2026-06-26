AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kursentwicklung im Fokus
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26.06.2026 09:30:00
TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer
Um 09:13 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,97 Prozent auf 3 855,10 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,682 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,256 Prozent tiefer bei 3 882,75 Punkten, nach 3 892,72 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 844,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 882,79 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,88 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 4 064,27 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 3 423,19 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Stand von 3 839,42 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,37 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 8,28 Prozent auf 92,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 34,67 EUR), freenet (+ 0,50 Prozent auf 24,26 EUR) und United Internet (+ 0,42 Prozent auf 24,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-3,80 Prozent auf 83,60 EUR), Infineon (-3,23 Prozent auf 79,36 EUR), AIXTRON SE (-3,10 Prozent auf 51,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,98 Prozent auf 28,00 EUR) und PVA TePla (-2,96 Prozent auf 42,68 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 045 491 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 157,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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