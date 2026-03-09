JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
09.03.2026 09:29:02
TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Minus
Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 2,47 Prozent leichter bei 3 518,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 550,131 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 2,17 Prozent leichter bei 3 529,17 Punkten in den Handel, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 518,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 535,60 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX lag vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 3 635,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 583,79 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der TecDAX auf 3 795,16 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,92 Prozent abwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 518,30 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 0,81 Prozent auf 74,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,01 Prozent auf 40,00 EUR), freenet (-1,46 Prozent auf 26,94 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 32,27 EUR) und QIAGEN (-1,88 Prozent auf 38,36 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,68 Prozent auf 49,66 EUR), Drägerwerk (-4,68 Prozent auf 83,50 EUR), Infineon (-4,34 Prozent auf 37,71 EUR), EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 5,17 EUR) und JENOPTIK (-4,16 Prozent auf 26,70 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 644 522 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 201,683 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,76 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu JENOPTIK AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|32,64
|-0,21%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|86,30
|-1,37%
|EVOTEC SE
|5,36
|-1,83%
|freenet AG
|27,42
|-0,15%
|HENSOLDT
|76,40
|3,10%
|Infineon AG
|39,97
|1,99%
|JENOPTIK AG
|27,36
|-1,72%
|QIAGEN N.V.
|37,23
|-3,14%
|SAP SE
|172,96
|-0,21%
|Sartorius AG Vz.
|216,70
|-0,73%
|Siemens Healthineers AG
|40,37
|0,05%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|51,95
|0,58%
|TeamViewer
|4,76
|0,34%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 565,41
|-1,17%
