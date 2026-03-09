JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 09.03.2026 09:29:02

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Minus

Der TecDAX bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 2,47 Prozent leichter bei 3 518,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 550,131 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 2,17 Prozent leichter bei 3 529,17 Punkten in den Handel, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 518,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 535,60 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 3 635,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 583,79 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der TecDAX auf 3 795,16 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,92 Prozent abwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 518,30 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 0,81 Prozent auf 74,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,01 Prozent auf 40,00 EUR), freenet (-1,46 Prozent auf 26,94 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 32,27 EUR) und QIAGEN (-1,88 Prozent auf 38,36 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,68 Prozent auf 49,66 EUR), Drägerwerk (-4,68 Prozent auf 83,50 EUR), Infineon (-4,34 Prozent auf 37,71 EUR), EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 5,17 EUR) und JENOPTIK (-4,16 Prozent auf 26,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 644 522 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 201,683 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,76 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

mehr Analysen
20.02.26 JENOPTIK Halten DZ BANK
18.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
18.02.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 32,64 -0,21% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 86,30 -1,37% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 5,36 -1,83% EVOTEC SE
freenet AG 27,42 -0,15% freenet AG
HENSOLDT 76,40 3,10% HENSOLDT
Infineon AG 39,97 1,99% Infineon AG
JENOPTIK AG 27,36 -1,72% JENOPTIK AG
QIAGEN N.V. 37,23 -3,14% QIAGEN N.V.
SAP SE 172,96 -0,21% SAP SE
Sartorius AG Vz. 216,70 -0,73% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 40,37 0,05% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 51,95 0,58% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,76 0,34% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 565,41 -1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen